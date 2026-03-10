Errore cloud | 7.000 case esposte un aspirapolvere rivela

Un errore di configurazione nel sistema cloud ha lasciato scoperti 7.000 immobili in 24 paesi, rendendoli vulnerabili a un accesso non autorizzato. Un aspirapolvere intelligente, collegato alla rete, ha contribuito a evidenziare questa falla. La vulnerabilità riguarda i dati di molte case, che sono rimasti esposti a potenziali intrusioni. La scoperta è stata fatta da un team di esperti di sicurezza informatica.

Un errore di configurazione nel sistema cloud ha esposto 7.000 abitazioni in 24 nazioni a un accesso non autorizzato. Sammy Azdoufal, programmatore spagnolo, ha scoperto per caso che il suo dispositivo DJI Romo fungeva da chiave maestra per controllare telecamere e microfoni domestici. L’incidente, avvenuto tra l’8 e il 10 febbraio 2026, ha rivelato una falla critica nel protocollo MQTT utilizzata dalla piattaforma IoT del colosso cinese. La Porta Aperta: Come un Aspirapolvere Ha Violato la Privacy Globale. Tutto è nato da un tentativo innocuo di pilotare un robot aspirapolvere tramite un controller della PlayStation 5. Quello che sembrava un semplice esercizio di connettività si è trasformato in uno dei momenti più critici per la sicurezza domestica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

