Roma, 26 febbraio 2026 - Fortunatamente è un programmatore francese onesto Sammy Azdoufal, 32 anni, visto che è riuscito ad hackerare ben 7.000 aspirapolvere robot connessi online. Azdoufal è riuscito ad avere accesso ai dati degli elettrodomestici con funzioni autonome, ottenendo le piantine complete delle case e i video che i robot riprendevano in azione, spiega France Press. Sammy è un sviluppatore ed un ex specialista di cybersicurezza residente a Barcellona, e ogni tanto si diletta anche in casa con l’elettronica così, deciso a trovare un modo per controllare il proprio aspirapolvere robot con un joypad della PlayStation, ha fatto l’incredibile scoperta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Riesce ad hackerare 7.000 aspirapolvere robot. “Potevo avere le piantine delle case e accedere a videocamera e microfono”

Bonus mobili 2026 al 50% fino a 5.000 euro anche per le seconde case, i requisiti per accedereNelle ultime leggi di bilancio il Governo ha tagliato buona parte dei bonus edilizi, ma per il 2026 è sopravvissuto il bonus mobili.

Roborock al CES 2026: ora il robot aspirapolvere pulisce anche le scaleSi chiama Roborock Saros Rover ed è il primo robot aspirapolvere che è in grado di salire in gradini delle scale e pulirle perché non necessita di...