7.000 case violate per errore | l’assurda storia del programmatore che si è ritrovato a spiare il mondo intero
Un programmatore ha scoperto di aver violato circa 7.000 case a causa di un errore nel suo sistema. La vicenda ha avuto inizio quando ha tentato di controllare un robot aspirapolvere usando un controller di PlayStation 5. La sua esperienza lo ha portato a spiare involontariamente molte abitazioni, coinvolgendo un numero considerevole di case nel suo errore.
(Adnkronos) – Tutto è iniziato come un semplice tentativo di pilotare il robot aspirapolvere con un controller della PlayStation 5. La sicurezza domestica connessa ha vissuto uno dei suoi momenti più critici quando Sammy Azdoufal, un programmatore spagnolo, ha scoperto che il suo nuovo dispositivo DJI Romo non era solo un elettrodomestico, ma una porta. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
