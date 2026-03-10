Eredità dei Giochi Beppe Sala | Abbiamo lavorato per lasciare qualcosa di importante a Milano

Il sindaco di Milano afferma che il risultato di un'Olimpiade dipende sia dall'organizzazione che dalle prestazioni degli atleti. Ricorda che il lavoro svolto mira a lasciare un segno significativo nella città. La gestione degli eventi e la preparazione degli sportivi sono elementi chiave di questa occasione, secondo quanto dichiarato. Nessun riferimento a motivazioni o valutazioni personali.

Il successo di un'Olimpiade nasce sì da una buona organizzazione. Poi, deve esserci la performance degli sportivi. È stata straordinaria con le Olimpiadi, c'è stata una partenza straordinaria con le Paralimpiadi e quindi tutto si sta mettendo bene", lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, durante un evento a Casa Italia paralimpica Milano, all'Allianz Tower, a proposito dell'eredità dei Giochi. "Eventi del genere - ha proseguito il sindaco - vengono fatti, ma deve essere importante ciò che rimane. Con l'Expo è rimasto un grande quartiere di Milano, qui siamo partiti dicendo che rimarranno il Villaggio Olimpico e la nuova Arena Santa Giulia".

