Beppe Sala l' applauso kamikaze a chi protesta contro i Giochi

Ieri in piazza c’era un via vai di gruppi diversi. C’erano i militanti del Partito Marxista-Leninista Italiano, i sostenitori dei pro-Pal con i bandieroni, i rappresentanti della Fiom con i cartelli e il movimento no-Cpr che fischiava forte. La protesta contro i Giochi si è trasformata in un palcoscenico di voci e bandiere, con tutti che si sono mossi tra cori e applausi.

C'erano proprio tutti ieri in piazza: i compagni del Partito Marxista-Leninista Italiano, i pro-Pal coni bandieroni, la Fiom coni cartelli e il movimento no-Cpr con i fischietti. Oltre ovviamente ai contiani e agli schleiniani. Mancavano solo l'uomo salsiccia e la donna barbuta, per il resto la rappresentanza dei personaggi da bar di Guerre Stellari della sinistra italiana era sostanzialmente al completo. Tutti uniti per dire "no" allo sbarco in Italia per le Olimpiadi degli uomini dell'Ice, la contestatissima agenzia Usa per l'immigrazione. E vagli a spiegare che in effetti non c'è alcun "arrivo" ma che quegli agenti lavorano da anni nei consolati italiani e semplicemente in occasione dei Giochi saranno concentrati a Milano e non all'ambasciata di Roma.

