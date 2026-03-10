Epstein Files la guardia Tova Noel e i versamenti sospetti | cosa dicono le nuove carte del Dipartimento di Giustizia

Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici nuovi documenti legati alle indagini su Epstein, che includono dettagli su dodici versamenti in contanti, una ricerca effettuata su Google e il trasporto notturno di biancheria attraverso un corridoio sorvegliato. Tra i documenti emergono anche le dichiarazioni della guardia Tova Noel, coinvolta nel caso. Questi elementi si aggiungono alle evidenze finora raccolte.

Dodici versamenti in contanti, una ricerca su Google, una biancheria trasportata di notte in un corridoio sorvegliato. Non è un romanzo. Sono le anomalie documentate dall’FBI attorno a Tova Noel, l’agente penitenziaria che per ultima vide Jeffrey Epstein in vita il 9 agosto 2019 al Metropolitan Correctional Center di New York, ricostruite dal Telegraph in un’inchiesta pubblicata l’8 marzo 2026 sulla base dei documenti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, DoJ. Il DoJ ha rilasciato il 5 e il 6 marzo nuovi atti nell’ambito dell’ Epstein Files Transparency Act, la legge firmata da Donald Trump il 19 novembre 2025 che obbliga alla pubblicazione di tutti gli atti non classificati relativi al finanziere condannato per traffico sessuale di minori. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

