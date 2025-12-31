Epstein ingaggiati 400 avvocati dal Dipartimento di Giustizia per analizzare le carte

Il Dipartimento di Giustizia ha incaricato 400 avvocati di analizzare circa 5,2 milioni di pagine di documenti relativi al caso Epstein. Questa operazione mira a esaminare in modo approfondito le prove e garantire un’indagine accurata. La complessità e la quantità delle carte richiedono un'attenta valutazione, fondamentale per approfondire i fatti e fare chiarezza sulla vicenda.

I documenti sul caso Epstein sono tanti. Perciò il dipartimento di Giustizia ha reclutato un esercito di 400 avvocati per esaminare circa 5,2 milioni di pagine. Una maxi operazione condotta con procuratori specializzati in sicurezza nazionale e casi penali e uffici degli attorney federali di New York e della Florida. Il giorno della scadenza stabilita dalla legge, il 19 dicembre, l’agenzia guidata da Pam Bondi aveva pubblicato solo 100.000 pagine e nei giorni successivi aveva dichiarato che dovevano essere esaminati almeno 1 milione di file. L’analisi di tutte le carte, secondo quanto riferito da una fonte informata al New York Times, dovrebbe durare fino al 20 gennaio. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Caso Epstein, rimossi 15 documenti dal sito del Dipartimento Giustizia: “Scomparsa anche foto di Trump” Leggi anche: Caso Epstein, almeno 16 immagini scompaiono dal sito del dipartimento di Giustizia, anche una foto di Trump La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Epstein, ingaggiati 400 avvocati dal Dipartimento di Giustizia per analizzare le carte - Perciò il dipartimento di Giustizia ha reclutato un esercito di 400 avvocati per esaminare circa 5,2 milioni di pagine. open.online Caso Epstein, Ghislaine Maxwell pronta a testimoniare al Congresso, ma con l'immunità - Come confermato dai suoi avvocati, l’ex complice di Jeffrey Epstein si è offerta di testimoniare a Capitol Hill ma ad alcune condizioni, tra cui ... ilgiornale.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.