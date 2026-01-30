Il Dipartimento di Giustizia Usa pubblica 3 milioni di nuove carte sul caso Epstein

Il Dipartimento di Giustizia Usa ha reso pubblici oggi oltre 3 milioni di pagine legate al caso Jeffrey Epstein. Il viceministro Todd Blanche ha annunciato l’uscita di questi documenti, che comprendono dettagli finora nascosti sulla vicenda. La pubblicazione arriva dopo anni di silenzio, e ora le carte saranno esaminate da giornalisti e avvocati, nella speranza di fare luce su un caso che ha scuotuto l’opinione pubblica.

Il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato nuovi documenti sul caso Jeffrey Epstein. Ad annunciarlo il viceministro Todd Blanche che parla di 3 milioni di pagine pubblicate nella giornata di oggi, inclusi 2.000 video. Alcune carte sul finanziere pedofilo morto suicida nel 2019, sono state oscurate «per proteggere le vittime». Tra questi ci sarebbero foto esplicite con i volti delle ragazze finite nella sua tratta. Si tratta dei file che non furono pubblicati a dicembre. I file, pubblicati sul sito web del dipartimento, includono parte dei diversi milioni di pagine di documenti che, secondo quanto affermato dai funzionari, erano stati inizialmente omessi.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Jeffrey Epstein Caso Epstein, Dipartimento Giustizia pubblica nuovi documenti: “Trump molte volte sul suo jet” Usa, dipartimento Giustizia pubblica prima parte degli “Epstein files” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Trump ante momento crucial sobre los explosivos archivos del caso Epstein Ultime notizie su Jeffrey Epstein Argomenti discussi: Il Dipartimento di Giustizia Usa pubblica nuove carte su Epstein; Il Dipartimento di Giustizia USA ridefinisce la crypto come infrastruttura per frodi nella nuova revisione; Il Dipartimento di Giustizia afferma che finirà presto di rilasciare i file Epstein, ma non offre una tempistica; Trump spinge il Dipartimento di Giustizia a perseguire i suoi oppositori politici. Dipartimento di Giustizia rilascia 3 milioni di nuove pagine su Epstein: ci sono anche 2mila videoIl Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato una nuova serie di file relativi a Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali. Si tratta dell'ultimo tentativo dell'amministrazione Tru ... msn.com Caso Epstein, il Dipartimento di Giustizia Usa pubblica 3 milioni di documenti nuovi: tra questi 2 mila videoIl Dipartimento di Giustizia ha pubblicato nuovi documenti relativi al caso del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein ... corriere.it Il #Dipartimento di #Giustizia #Usa pubblica nuove carte su #Epstein - facebook.com facebook La procuratrice generale Usa, Pam Bondi, ha annunciato che gli agenti federali hanno identificato e arrestato 16 persone a #Minneapolis, accusate di aver aggredito agenti delle forze dell'ordine federali durante le proteste. "L'ho già detto e lo ripeterò: nient x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.