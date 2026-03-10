Enzo Mazza | Sanremo bene in classifica ma con De Martino tornano i Big La politica? Ci usa solo per fare polemica

Enzo Mazza, CEO della FIMI che rappresenta molte delle case discografiche italiane, ha commentato il Festival di Sanremo 2026. Ha detto che il festival si trova bene in classifica, ma con l’arrivo di De Martino tornano i Big. Inoltre, Mazza ha affermato che la politica utilizza il festival soltanto per sollevare polemiche.

