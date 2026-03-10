La Juventus si trova a confrontarsi con un paradosso: da un lato vanta il secondo miglior attacco della Serie A, dall’altro il reparto offensivo è in crisi di rendimento. Mentre in società si festeggiano i rinnovi di Yildiz e McKennie, nelle ultime settimane sono emersi dubbi sulle prestazioni di Vlahovic, e le flessioni di David e Openda preoccupano i tifosi. La squadra cerca soluzioni per risolvere questa situazione complessa.

Mentre la Continassa celebra i rinnovi di Yildiz e McKennie, il quartier generale bianconero deve fare i conti con un paradosso statistico: la Juventus vanta il secondo miglior attacco della Serie A, eppure il suo reparto offensivo è avvolto in un’incertezza profonda. La qualificazione alla prossima Champions League resta la conditio sine qua non per definire il budget e le strategie di un mercato che si preannuncia rivoluzionario. Se l’efficacia corale ha finora sostenuto la classifica, l’assenza di un vero e proprio “bomber” egemone sta spingendo la dirigenza a riflessioni drastiche sul futuro dei suoi tre tenori: David, Openda e Vlahovic. Il bivio di Jonathan David: l’ombra di Fonseca e il richiamo del Lione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Enigma attacco: la Juventus tra il nodo Vlahovic e le flessioni di David e Openda

