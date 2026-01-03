La Juventus e l’attacco flop | David e Openda 60 milioni per segnare meno di Vlahovic
La Juventus affronta una fase difficile in attacco, con l’acquisto di David e Openda che, con un investimento di 60 milioni di euro, non ha ancora portato i risultati sperati. La stagione ha iniziato con qualche errore, come il rigore sbagliato da David in occasione della partita contro il Lecce, che ha evidenziato le criticità offensive della squadra. Un momento di riflessione per i bianconeri, alla ricerca di una svolta.
Il rigore comico tirato da David in bocca al leccese Falcone ha aperto il 2026 come si era chiuso l’anno prima. Anzi, pure peggio visto che tra fine novembre e dicembre l’attaccante canadese prelevato dal Lille e il compagno di reparto Openda avevano dato qualche segnale di vita facendo, seppure col contagocce, quello per cui sono lautamente pagati: segnare e far vincere partite alla Juventus. C’è un problema evidente nell’attacco bianconero ed è eredità del mercato della scorsa estate, il primo firmato da Damien Comolli. I due uomini scelti per traghettare la Vecchia Signora nel futuro, recidendo i legami con Vlahovic senza particolari patemi, stanno fallendo la prova del campo. 🔗 Leggi su Panorama.it
