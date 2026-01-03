Juventus-Lecce attacco a rotazione | Openda e David si alternano Yildiz resta il faro

Per la sfida tra Juventus e Lecce, la formazione bianconera mantiene il proprio assetto offensivo con un attacco a rotazione. Openda e David si alternano nel ruolo di centravanti, mentre Yildiz conferma il suo ruolo di punto di riferimento del sistema offensivo. La strategia resta fedele alle scelte precedenti, con la continuità come elemento chiave per affrontare la partita.

Alla Continassa la linea è tracciata e non cambia con il calendario. Anche contro il Lecce, la Juventus si affida a un attacco a rotazione, con due centravanti pronti a dividersi il palcoscenico e un talento che resta il punto fermo di tutto il sistema. Luciano Spalletti non fa mistero delle sue scelte: gestione, alternanza, intensità. È così che la Juve intende continuare a vincere. Juventus-Lecce, l’attacco a due tempi di Spalletti. L’assenza prolungata di Dusan Vlahovic ha imposto soluzioni nuove, ma il tecnico bianconero ha trasformato l’emergenza in metodo. Contro il Lecce, allo Stadium, la Juventus non cambierà spartito: Loïs Openda e Jonathan David si alterneranno, non giocheranno insieme. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

