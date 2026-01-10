Von der Leyen in Siria 620 milioni di euro al regime jihadista

Ursula von der Leyen ha annunciato un sostegno finanziario di circa 620 milioni di euro destinato alla Siria. Questa decisione mira a rafforzare l'impegno europeo nella regione, nonostante le criticità legate alle dinamiche politiche e di sicurezza. La cifra rappresenta un'importante presenza di risorse destinate a interventi di supporto, pur suscitando discussioni sul ruolo e le implicazioni di tali aiuti in un contesto complesso come quello siriano.

