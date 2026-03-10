Energia blu | 1.000 nanopori moltiplicano la potenza 3 volte

Un dispositivo sperimentale con 1.000 nanopori ha raggiunto una densità di potenza di circa 15 watt per metro quadrato. Questa performance supera di due o tre volte le migliori membrane polimeriche attualmente disponibili. Il miglioramento si deve a un rivestimento lipidico innovativo sviluppato dall’EPFL, che permette di amplificare la potenza generata.

Un dispositivo sperimentale composto da 1.000 nanopori ha raggiunto una densità di potenza di circa 15 Wm², superando di due o tre volte le prestazioni delle migliori membrane polimeriche attuali grazie a un rivestimento lipidico innovativo sviluppato dall’EPFL. Questa scoperta, pubblicata su Nature Energy, promette di trasformare l’energia osmotica da curiosità di laboratorio a risorsa energetica praticabile, sfruttando il principio della lubrificazione per idratazione per ridurre l’attrito ionico senza perdere selettività. La barriera tecnica che bloccava l’energia blu. L’incontro tra acqua salata e acqua dolce genera naturalmente un potenziale elettrico sfruttabile, ma la tecnologia per catturarlo è rimasta ferma ai margini della ricerca per decenni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

