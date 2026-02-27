Carriere blu nei porti ad energia zero

Nel settore portuale, si sta diffondendo l’adozione di carriere blu con un focus sull’energia zero. Le persone coinvolte stanno aggiornando le proprie competenze per adattarsi ai nuovi requisiti, ottenendo certificazioni europee conformi allo standard ISOIEC 17024. Questa trasformazione mira a qualificare i professionisti del settore in modo più efficace e aggiornato rispetto alle precedenti modalità di formazione.

Riqualificare il proprio profilo professionale. Ottenere una certificazione europea in conformità allo standard ISOIEC 17024. Allargare le proprie competenze alla transizione verde. Il progetto europeo Blue Ports eroga corsi gratuiti online in lingua italiana (sessioni frontali e studio autonomo) per i lavoratori portuali, in linea con gli obiettivi climatici 2030 dell'Unione Europea. Il programma di formazione e certificazione Blue Ports è rivolto al personale manageriale e amministrativo e a quello tecnico con focus su questi profili: Responsabile della Sostenibilità Portuale (Port Sustainability Officer): rivolto al personale dirigenziale e gestionale (dirigenti, manager, amministratori, ecc.