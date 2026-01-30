L’Europa accelera sull’energia solare con nuovi progetti in Italia e Spagna

L’Europa spinge forte sull’energia solare. In Italia e Spagna partono nuovi grandi progetti per aumentare la produzione di energia pulita. Le autorità e le aziende investono per ridurre l’uso di fonti fossili e puntare sul sole come risorsa principale. I lavori sono già avviati e promettono di cambiare il volto del settore energetico nel continente.

L'Europa accelera la transizione energetica puntando con decisione sul solare, con progetti significativi in corso in Italia e Spagna. A guidare il trend è un'espansione strategica del settore rinnovabile che coinvolge investimenti pubblici, accordi tra grandi player e nuove iniziative regionali. In Italia, la Regione Lazio ha lanciato il bando "Energia Solare per le Imprese – ESI-Lazio", con una dotazione di 20 milioni di euro per sostenere l'installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e interventi di efficienza energetica nelle aziende. L'iniziativa mira a ridurre i costi energetici per il tessuto produttivo locale e a rafforzare l'autonomia energetica del settore industriale.

