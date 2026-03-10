“END” è il primo album solista di RENZ, pubblicato sulle piattaforme digitali lo scorso 6 marzo per Hi-QU Music ADA Music Italy. Il disco sarà disponibile anche in formato vinile dal 21 marzo, in edizione limitata con 100 copie numerate e firmate. “END” è un concept album elettronico e new wave, scritto, composto e registrato tra il 2023 e il 2025. Un viaggio interiore che attraversa guerra, religione, oscurità e rinascita, riflettendo le tensioni del mondo contemporaneo e le sue fratture più profonde. Diviso in due lati, il disco affronta temi che spaziano dai conflitti globali — come in “Da Mosca a Kiev”, “Droni” ed “Eccitazione Araba” — al rumore mediatico di “Rave”, fino alla dimensione spirituale di “Credere” e all’introspezione personale di “Rifletto Me Stesso” e “Reflect My Self”. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - END, il primo album di RENZ pubblicato in vinile

Articoli correlati

Leggi anche: Un tributo a Primo dei Cor Veleno con un vinile mai pubblicato prima

Marlene Kuntz, ristampa del vinile e tour per i 30 anni dell’album “Il Vile”CUNEO - In occasione dei trent’anni dalla pubblicazione de “Il Vile”, il secondo disco dei Marlene Kuntz, simbolo di una generazione e opera di...

Approfondimenti e contenuti su primo album

Discussioni sull' argomento AVERTAT: i dettagli del nuovo album Dead End Life; BLAK SAGAAN: A MAGGIO IL NUOVO ALBUM UN SEQUESTRO LUNGO 10.000 ANNI; Lily Allen, il revenge dress contro David Harbour; Mario Biondi annuncia Prova d’autore, primo album in italiano.

Oggi in quel del 1985 esordivano i Litfiba con Desaparecidol primo album in studio . Prendo in prestito le parole del nostro tecnico specializzato npo'... @lucarockshokpaisiello che così lo ha descritto per i suoi passati 40 anni : "E' riconosciuto come un album - facebook.com facebook

Oggi, nel 2003: gli @evanescence pubblicano il loro primo album in studio #Fallen. x.com