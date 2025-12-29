Un tributo a Primo dei Cor Veleno con un vinile mai pubblicato prima

Per onorare Primo dei Cor Veleno a dieci anni dalla sua scomparsa, Aldebaran Records, insieme a Mauro Belardi, i Cor Veleno e Ibbanez, pubblica in vinile il singolo “CDCE (Carne Da Campagna Elettorale)” di Primo & Squarta, un’uscita mai prima disponibile in formato fisico. Questa produzione rappresenta un omaggio al suo contributo musicale e alla sua memoria, offrendo agli appassionati un’opportunità di ascolto esclusiva e duratura.

Roma, 29 dic. (askanews) – Per ricordare Primo a 10 anni dalla sua scomparsa, Aldebaran Records – in collaborazione con il padre Mauro Belardi, i Cor Veleno e Ibbanez – pubblicherà per la prima volta in vinile il singolo di Primo & Squarta “CDCE (Carne Da Campagna Elettorale)”. Uscito originariamente nel 2013 e finora disponibile solo tramite il videoclip su YouTube, il brano arriverà su supporto fisico a partire proprio dal primo gennaio 2026. Prodotto da Squarta e mai distribuito sulle piattaforme streaming, il pezzo nasce con l’intento di raccontare la campagna elettorale delle elezioni politiche di quell’epoca. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: San John Newman proclamato Dottore della Chiesa, "Cor ad cor loquitur" Leggi anche: Comic dei Beatles della Marvel mai pubblicato in America: la storia sorprendente Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Primo 10th Anniversary: esce in vinile “CDCE (Carne Da Campagna Elettorale)”. Roma, 29 dic. (askanews) – Per ricordare Primo a 10 anni dalla sua scomparsa, Aldebaran... - (askanews) – Per ricordare Primo a 10 anni dalla sua scomparsa, Aldebaran Records – in collaborazione con il padre Mauro Belardi, i Cor Veleno e Ibbanez – pubblicherà per la prima volta ... itacanotizie.it

Vinile per "Carne Da Campagna Elettorale": omaggio a Primo dei Cor Veleno - A 10 anni dalla morte di Primo dei Cor Veleno, il singolo “Carne Da Campagna Elettorale” rivive in un vinile in edizione limitata. it.blastingnews.com

Roma, domenica il tributo a Primo: la scena rap capitolina ricorda il frontman dei Cor Veleno scomparso nel 2016 - Roma non dimentica e continua a celebrare «lo spirito che suona» di Primo Brown, frontman dei Cor Veleno, scomparso a 39 anni il 1° gennaio 2016. roma.corriere.it

È arrivata Vespa 80th: un tributo a 80 anni di storia! Vespa si prepara a festeggiare un traguardo unico nel 2026: 80 anni dal primo brevetto. Per l’occasione nasce un’edizione speciale, ricca di stile, dettagli retrò e un colore iconico che richiama le origini del - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.