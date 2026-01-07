Il Bologna perde anche contro l’Atalanta, segnando la sesta partita consecutiva senza vittoria in campionato. La squadra di Italiano affronta un momento difficile, con quattro sconfitte nelle ultime sei gare. La partita al Dall’Ara si conclude con due gol di Krstovic, evidenziando le difficoltà attuali del club e la necessità di trovare presto soluzioni per invertire la tendenza.

Bologna, 7 gennaio 2026 – Continua la crisi del Bologna. Sesta partita consecutiva senza vittoria in campionato per la squadra di Italiano, le sconfitte nelle ultime sei diventano quattro perché i rossoblù perdono anche contro l’ Atalanta. Finisce 0-2, decide una doppietta di Krstovic schierato da Palladino alla luce dell’infortunio di Scamacca. Krstovic sblocca la partita. Italiano rilancia Freuler e Orsolini dal 1’ a centrocampo e sceglie Dallinga al centro dell’attacco. Palladino perde Scamacca per infortunio, c’è Krstovic a guidare il reparto avanzato della Dea. La prima chance del match capita ad Ederson su assist di Zalewski: il centrocampista tenta uno strano colpo di tacco, fuori di poco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Bologna non sa più vincere. L’Atalanta passa al Dall’Ara con due gol di Krstovic

Leggi anche: Gol Cabal in Bologna Juve: al colombiano bastano due minuti per sbloccare il match del Dall’Ara – FOTO

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Bologna Atalanta 0-2 gol di Krstovic e Napoli Verona 2-2

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Bologna, Freuler: "Chi vuole andarsene sa che sarà difficile trovare questo gruppo altrove" - 26 nel ritiro di Valles (Rio Pusteria), dove i rossoblù vi rimarranno fino al 26 luglio. tuttomercatoweb.com

Bologna, Freuler: "A San Siro per vincere. Testa per giocarcela ovunque" - Protagonista del gol che ha regalato il pareggio ai suoi nello scontro diretto contro la Juventus, Remo Freuler ha commentato la gara ai microfoni di DAZN: "In campionato ci giochiamo la Champions, ... tuttomercatoweb.com

Bologna, Juve scavalcata e Orsolini capocannoniere. Il Genoa non sa vincere e resta ultimo - Seconda vittoria consecutiva, terza nelle ultime quattro, per il Bologna che vince all'Unipol Domus di Cagliari per 2- tuttosport.com

Il 6 gennaio 2005 moriva a Bologna il 2 volte Campione del Mondo (1957 su Mondia 125; 1958 su MV Agusta 250) Tarquinio Provini (Roveleto di Cadeo, 29 maggio 1933 – Bologna, 6 gennaio 2005). È stato l’unico pilota capace di vincere sia nelle gare di Gr - facebook.com facebook

Virtus Bologna, Hackett: “Siamo riusciti a vincere in un modo incredibile” @Sportando x.com