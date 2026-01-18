Serie A la Fiorentina batte due colpi nella lotta salvezza | sconfitto 2-1 il Bologna al Dall' Ara

La Fiorentina ha conquistato una vittoria importante in ottica salvezza battendo 2-1 il Bologna al Dall'Ara nel Derby dell'Appennino. Con questa vittoria, la squadra di Vanoli rafforza la propria posizione in classifica e mantiene aperte le possibilità di miglioramento nel proseguo del campionato. Un risultato che evidenzia il momento positivo dei viola, determinanti nella lotta per evitare la retrocessione.

La Fiorentina supera 2-1 il Bologna Dall'Ara e fa suo il Derby dell'Appennino. Continua il momento positivo della squadra di Vanoli, che coglie una vittoria fondamentale per la lotta salvezza. Le reti nel primo tempo Mandragora e Piccoli. Delude il Bologna, che si sveglia solo nel finale con il palo di Rowe e il gol di Fabbian. Con questo successo la formazione toscana sale a 17 punti, agganciando il Lecce quartultimo. I viola omaggiano nel migliore dei modi la memoria del presidente Rocco Commisso, scomparso sabato all'età di 76 anni. Commosso il ricordo a inizio partita dei giocatori della Fiorentina con le parole "Grazie Rocco", accompagnate dalla foto di Commisso mentre palleggia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il Genoa batte tre colpi nella lotta salvezza, Cagliari battuto 3-0: vittoria pesantissima per De Rossi

Serie A, Bologna-Fiorentina 1-2 Punti pesanti in chiave salvezza per la Viola Parma-Genoa 0-0: pareggio prezioso per i liguri. Ieri Napoli-Sassuolo 1-0. Inter-Udine: 1-0. L'Atalanta sbatte sul muro di Pisa: è 1 a 1, Cagliari-Juventus 1-0: posto in Champions a ris - facebook.com facebook

