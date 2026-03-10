Emma da Baranzate ai Mondiali di karate in Lituania dopo le medaglie in Portogallo
Emma, originaria di Baranzate, ha partecipato ai Mondiali di karate in Lituania dopo aver conquistato medaglie in Portogallo. La giovane atleta ha mostrato grande dedizione e tenacia durante le competizioni, riuscendo a rappresentare la sua città in un evento internazionale. La sua presenza sul podio in più occasioni testimonia la sua crescita nel mondo del karate.
