Basket | Lituania vendetta sull’Islanda e seconda vittoria nelle qualificazioni ai Mondiali 2027

La nazionale di basket della Lituania ha vinto contro l’Islanda con il punteggio di 99-82 alla Svyturio Arena di Klaipeda, nella quarta partita delle qualificazioni ai Mondiali del 2027. Dopo aver subito una rimonta dall’Islanda nel quarto finale, la squadra ha conquistato la sua seconda vittoria nel torneo. La partita si è svolta in una notte di sfida intensa e combattuta.

Dopo aver subito una clamorosa rimonta dal +21 nell’ultimo quarto, la Lituania si vendica in tutti i sensi sconfiggendo l’Islanda per 99-82 alla Svyturio Arena di Klaipeda nella quarta partita della prima fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2027, che si giocheranno in Qatar. Grande protagonista Ignas Brazdeikis, che assomma 27 punti ed è il mattatore assoluto di oggi, anche di fronte ai 23 di Kristinn Palsson. Un match, questo, deciso soprattutto dal primo quarto, e in particolare dai sette punti consecutivi di Sargiunas che precedono un’affondata nella quale è protagonista in particolar modo Geben fino al 26-14 ancora di Sargiunas (9 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Lituania, vendetta sull’Islanda e seconda vittoria nelle qualificazioni ai Mondiali 2027 Qualificazioni Mondiali basket 2027: la nuova classifica dell’Italia. Azzurri in testa con l’IslandaL’Italia ha dominato in casa della Gran Bretagna nella terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket maschile, imponendosi per 57-93... Qualificazioni Mondiali basket 2027: la classifica del girone dell’Italia. Azzurri e Islanda guidano le filaDopo la trasferta in Gran Bretagna, e alla vigilia del ritorno contro la stessa selezione nazionale in quel di Livorno, andiamo a vedere quanto e... Aggiornamenti e notizie su Basket. Basket: Lituania, vendetta sull’Islanda e seconda vittoria nelle qualificazioni ai Mondiali 2027Dopo aver subito una clamorosa rimonta dal +21 nell'ultimo quarto, la Lituania si vendica in tutti i sensi sconfiggendo l'Islanda per 99-82 alla Svyturio ... oasport.it Basket, il canestro di Fridriksson gela la Lituania e tiene l'Italia al 2° posto. VIDEOLeggi su Sky Sport l'articolo Basket, il canestro di Fridriksson gela la Lituania e tiene l'Italia al 2° posto. VIDEO ... sport.sky.it