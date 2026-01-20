A partire da aprile, sarà avviato un procedimento legale in cui Elon Musk richiede tra i 79 e i 134 miliardi di dollari a OpenAI e Microsoft. La richiesta, riportata da Bloomberg e analizzata da esperti finanziari, rappresenta un’importante questione nel settore tecnologico. La vicenda solleva interrogativi sulle relazioni tra le principali aziende di intelligenza artificiale e i loro fondatori.

Elon Musk vuole tra i 79 e i 134 miliardi di dollari da OpenAI e Microsoft. La cifra, riportata per la prima volta da Bloomberg, emerge da un’analisi dell’esperto finanziario C. Paul Wazzan, testimone della difesa in quella che si sta configurando come una delle cause legali più costose nella storia della Silicon Valley. Il processo è fissato per aprile a Oakland, California, a una manciata di chilometri da San Francisco, epicentro di questa battaglia che va ben oltre i numeri stellari. Wazzan, economista specializzato in valutazioni e calcoli di danni in controversie commerciali complesse, ha determinato che Musk avrebbe diritto a una porzione sostanziale dell’attuale valutazione di OpenAI, stimata in 500 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Musk chiede 134 miliardi a OpenAI nonostante sia l’uomo più ricco del mondo: il processo parte ad aprile

