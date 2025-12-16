Elon Musk è il più ricco del mondo per Forbes con 508 mld dollari

Elon Musk si conferma la persona più ricca del pianeta secondo Forbes, con un patrimonio stimato di 508,1 miliardi di dollari. La sua posizione di vertice riflette il successo delle sue aziende e le dinamiche del mercato globale. Questa classifica sottolinea l'impatto di Musk nel contesto finanziario e tecnologico internazionale.

Roma, 16 dic. (askanews) – Con un patrimonio stimato a 508,1 miliardi di dollari, Elon Musk viene catalogato primo al mondo come ricchezza da Forbes. Il fondatore di space X e Tesla viene seguito a distanza da Larry Page, cofondatore di Google con 253,3 miliardi, e da Larry Alison, di Oracle, al terzo posto con 235,4 miliardi. Fuori dal “podio”, secondo Forbes si piazzano Jeff Bezos con 235,2 miliardi, Sergey Brin con 233,8 miliardi, Mark Zuckerberg con 222,1 miliardi, Bernard Arnault (e famiglia) con 189,4 miliardi, Jensen Huang (l’Ad di Nvidia) con 153,2 miliardi, Warren Buffet con 149,7 miliardi e Steve Ballmer con 145,1 miliardi. Ildenaro.it

Elon Musk - Elon Reeve Musk è un imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense nato a Pretoria il 28 giugno 1971 (età 51 anni). fanpage.it

# Twitter può tornare: ecco perché una startup sfida Elon Musk sul nome e sul logo https://gazzettadelsud.it/p=2143412 - facebook.com facebook

#SpaceX si avvia ad essere valutata 800 miliardi di dollari, superando OpenAI di 300 miliardi. Lo riporta il New York Times spiegando che la società spaziale di Elon #Musk sarebbe pronta alla vendita di azioni interne a 421 dollari per azione x.com