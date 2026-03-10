Elmas, centrocampista del Napoli, si distingue per il suo ruolo sempre dedicato alla squadra, dimostrandosi un elemento chiave nel centrocampo. Originario della Macedonia, è un giocatore dal carattere riservato che si muove con costanza tra le linee, contribuendo alla manovra della squadra. La sua presenza in campo è quotidianamente evidente, sempre pronto a dare il massimo per la causa dei partenopei.

C’era una volta un ragazzo macedone, piccolo e silenzioso, che correva tra le linee del Napoli con l’aria di chi si sta ancora abituando a respirare grandi sogni. Lo chiamavamo in queste pagine “il cucciolo macedone, dello scudetto di Spalletti”: un’etichetta dolce, tenera, quasi infantile, ma che nascondeva già un cuore di guerriero. Oggi quel cucciolo non è più un cucciolo. Oggi, sotto gli occhi attenti di Antonio Conte, Elmas è diventato l’Asterix della situazione: un eroe capace di trasformarsi, adattarsi, e guidare un esercito di sopravvissuti. E la bellezza di Elmas sta proprio qui: non ha una posizione fissa, perché la sua funzione va oltre la tattica, oltre il disegno sul campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Elmas è l’Asterix del Napoli, è sempre al servizio del bene comune

Articoli correlati

Leggi anche: La tecnologia in aiuto del Comune. Ecco Jacopo, assistente virtuale . Il nuovo servizio digitale sempre attivo

Ztl e residenza per anziani. Le proposte al Comune del comitato Bene ComuneORBETELLO "Creare bellezza, assicurare alla popolazione servizi efficienti, suggerire delle ipotesi di nuove soluzioni affinché si possa rispondere...

Aggiornamenti e notizie su Elmas è l'Asterix del Napoli è sempre...

Il soldato Elmas è pronto a tornare nel tridente d’attaccoElmas ha fatto bene anche come attaccante di destra contro il Torino proprio in sostituzione di Vergara. Gilmour si è meritato la riconferma ... ilnapolista.it

Elmas, l’uomo sempre pronto per il NapoliSecondo quanto riportato da Il Mattino, Elmas è diventato uno dei giocatori più affidabili del Napoli. Il centrocampista macedone ha disputato ... ilnapolionline.com