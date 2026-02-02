Elezioni a Cervia Puntiroli presenta il simbolo della sua lista | Più sicurezza turismo e famiglia

A Cervia, Puntiroli ha svelato ufficialmente il simbolo della sua lista. Durante l’evento, ha ribadito che il suo obiettivo è rafforzare la sicurezza, il turismo e il ruolo della famiglia. “Cervia guarda al futuro con l’obiettivo di crescere con serietà, visione e attenzione per la propria identità”, ha detto. La campagna elettorale entra nel vivo, e il candidato si presenta deciso a portare avanti proposte concrete.

"Cervia guarda al futuro con l'obiettivo di crescere con serietà, visione e attenzione per la propria identità". Con questo spirito, il candidato sindaco Enea Puntiroli lancia ufficialmente il simbolo della lista civica Cervia Più che lo sostiene nella corsa alle amministrative che potrebbero svolgersi già nella primavera del 2026. La candidatura di Puntiroli, già segretario comunale della Lega, è arrivata in seguito alla decadenza del Consiglio comunale cervese, scaturita dalla sfiducia della maggioranza all'ormai ex sindaco Mattia Missiroli. Per Puntiroli il simbolo della propria lista civica "è la sintesi visiva di un progetto condiviso, maturato all'interno di un gruppo di cittadini cervesi motivati e determinati a imprimere un vero cambiamento a vantaggio dell'intera comunità".

