Elezioni comunali a Salerno Schlein Pd | Diamo molta attenzione al rapporto con gli alleati

Elena Schlein, portavoce del Partito Democratico, ha annunciato che il partito segue con attenzione le elezioni comunali di Salerno, puntando molto sulle alleanze strette in regione. La candidata ha sottolineato che il legame con gli alleati è fondamentale per rafforzare la presenza del partito nella città. Nei giorni scorsi, i rappresentanti locali hanno partecipato a riunioni per pianificare le strategie di candidatura e consolidare i rapporti con le forze alleate.

Continua il dibattito all'interno del Partito Democratico sulle elezioni comunali a Salerno."Di Salerno si sta occupando il partito regionale naturalmente e seguiamo con attenzione dando sempre molto attenzione al rapporto con i nostri alleati con cui abbiamo appena vinto le elezioni regionali". E' quanto dichiarato, questa mattina, dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, a Napoli per la seconda tappa del percorso d'ascolto del partito, "L'Italia che sentiamo", a proposito della riproposizione dello schema del campo largo alle prossime edizioni amministrative di Salerno, dove con ogni probabilità si candiderà l'ex presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, già in precedenza sindaco del capoluogo campano.