Elezioni 2026 | Pettinari resiste e tiene 3 seggi

Le elezioni comunali parziali si sono svolte tra l’8 e il 9 marzo 2026, con Pettinari che ha confermato la sua presenza mantenendo tre seggi nel consiglio cittadino. La tornata elettorale ha visto la partecipazione di diverse forze politiche, ma Pettinari è rimasto stabile nel suo ruolo. I risultati definitivi sono stati pubblicati nelle ultime ore.

Le elezioni comunali parziali svoltosi tra l'8 e il 9 marzo 2026 hanno confermato la stabilità di una forza politica locale, mantenendo la rappresentanza nel consiglio cittadino. Domenico Pettinari ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto dalla sua lista civica, che garantisce tre seggi in carica. L'esito elettorale vede Carlo Masci riconfermato alla guida dell'amministrazione con oltre cinquemila voti, mentre la formazione guidata da Pettinari si posiziona come terzo polo politico rilevante nella città. La dinamica del voto ha mostrato una polarizzazione mediatica che ha influenzato le scelte degli elettori nelle diverse sezioni elettorali della provincia.