Elezioni provinciali 2026 | seggi aperti a Palazzo Sant' Agostino si dimettono Landolfi e Tono

Oggi si svolgono le elezioni provinciali a Salerno, presso Palazzo Sant’Agostino. I seggi sono aperti dalle 8 alle 20, per il rinnovo del consiglio provinciale. Durante questa giornata, si registrano anche le dimissioni di Landolfi e Tono, segnando un importante momento di cambiamento per l’amministrazione locale.

E’ il giorno delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Salerno. Seggi aperti dunque, presso Palazzo Sant’Agostino, dalle ore 8 alle 20. Al voto - come previsto dalla legge Delrio voluta dal Governo Renzi - si recheranno solo sindaci e consiglieri comunali per un totale di 2.023. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

