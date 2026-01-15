Elezioni presidenziali in Uganda | lunghe file ai seggi

Le elezioni presidenziali in Uganda sono iniziate giovedì, nonostante un'interruzione temporanea della connessione Internet durata diversi giorni. Le votazioni si svolgono in un contesto di attenzione internazionale e coinvolgono la partecipazione della popolazione, che si presenta ai seggi formando lunghe file. Questo evento rappresenta un momento importante nel processo democratico del paese, con le urne aperte per scegliere il nuovo presidente.

Le votazioni per le elezioni presidenziali in Uganda sono iniziate giovedì, nonostante un blocco di Internet durato diversi giorni. In alcune zone si sono formate folle e lunghe code poiché l'apertura dei seggi elettorali è stata ritardata e il materiale elettorale è stato consegnato dopo l'orario previsto delle 7 del mattino. Il presidente Yoweri Museveni, 81 anni, sfida altri sette candidati, tra cui Robert Kyagulanyi, un musicista conosciuto come Bobi Wine. Il Paese dell'Africa orientale, con circa 45 milioni di abitanti, conta 21,6 milioni di elettori registrati. Secondo la commissione elettorale, le urne dovrebbero chiudere alle 16:00.

