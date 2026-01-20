Il dolore di Eleonora sopravvissuta a Crans-Montana dalla cena all' incendio | Non so come sono uscita da lì

Eleonora Palmieri, sopravvissuta alla tragedia di Crans-Montana, racconta il suo ricordo dell’incidente. Dopo aver partecipato a una cena, si è trovata coinvolta nell’incendio improvviso che ha cambiato la sua vita. Ora, ricoverata al Niguarda, con parole di incredulità e gratitudine, descrive come sia riuscita a uscire da quella difficile esperienza, senza riuscire a spiegarsi come sia stato possibile.

“Di notte ho ancora paura“: lo racconta Eleonora Palmieri, sopravvissuta alla strage di Crans-Montana, dal reparto Grandi Ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano. Quella notte era insieme al fidanzato Filippo e ad altri amici, quando improvvisamente è scoppiato l’inferno. “In un istante la folla ha iniziato a spingere verso l’uscita”, racconta a Repubblica, poi “ho visto quella lingua di fuoco risalire le scale”. Non sa nemmeno lei, dice, come abbia fatto a salvarsi. Il racconto di Eleonora Palmieri La testimonianza di vita di Eleonora Palmieri arriva in un giorno in cui tutto l’orrore della strage di Crans-Montana è scritto nell’autopsia di Emanuele Galeppini, il 16enne morto quella tragica notte di Capodanno in Svizzera. 🔗 Leggi su Virgilio.it

