Crans Montana il terribile racconto di Eleonora sopravvissuta all’inferno

Eleonora Palmieri, veterinaria di 29 anni di Rimini, è tra le sopravvissute all’incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana la notte di Capodanno. Le sue condizioni cliniche, al momento, sono considerate buone dai medici. Questo incidente ha suscitato grande attenzione, evidenziando la gravità dell’evento e il percorso di recupero di chi ha vissuto un’esperienza difficile e traumatica.

Le condizioni cliniche di Eleonora Palmieri, veterinaria riminese d i 29 anni rimasta gravemente ferita nell'incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana durante la notte di Capodanno, sono giudicate buone dai medici. La giovane è stata trasferita oggi dall'ospedale Niguarda di Milano all'ospedale Bufalini di Cesena, dove proseguirà il percorso di cura all'interno del Centro Grandi Ustionati Romagna. A comunicarlo è l'Ausl Romagna, che conferma la stabilità del quadro clinico e la continuità dell'assistenza sanitaria specializzata. Il trasferimento rappresenta un passaggio importante nel decorso della paziente, consentendo la prosecuzione delle terapie in una struttura di riferimento per la gestione delle ustioni complesse.

