Eleonora parla in tv dell' inferno di Crans Montana | L’ondata di fuoco che mi ha raggiunta era abominevole
Eleonora Palmieri, veterinaria di 29 anni di Cattolica, è stata ospite di un programma Rai dove ha raccontato la sua esperienza a Crans Montana. Durante l’intervista ha descritto l’inferno di fuoco che ha vissuto, affermando che l’ondata di fiamme che l’ha colpita era abominevole. La giovane ha condiviso i dettagli di quella giornata drammatica, senza aggiungere commenti o giudizi.
Eleonora Palmieri, 29enne veterinaria di Cattolica, è stata intervistata nel programma Rai 'Storie Italiane' e ha ripercorso la serata della strage di Capodanno . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Parla Eleonora Palmieri dopo l’inferno di Crans-Montana: “Ho visto il fuoco risalire le scale, non so come mi sono salvata. Di notte ho ancora paura”Rimini, 20 gennaio 2026 – “Di notte ho ancora paura, ma questa camera d’ospedale è diventata un po’ come la mia casa ormai.
Crans Montana, il terribile racconto di Eleonora sopravvissuta all’infernoLe condizioni cliniche di Eleonora Palmieri, veterinaria riminese di 29 anni rimasta gravemente ferita nell’incendio del bar Le Constellation a...