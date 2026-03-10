Eleonora parla in tv dell' inferno di Crans Montana | L’ondata di fuoco che mi ha raggiunta era abominevole

Eleonora Palmieri, veterinaria di 29 anni di Cattolica, è stata ospite di un programma Rai dove ha raccontato la sua esperienza a Crans Montana. Durante l’intervista ha descritto l’inferno di fuoco che ha vissuto, affermando che l’ondata di fiamme che l’ha colpita era abominevole. La giovane ha condiviso i dettagli di quella giornata drammatica, senza aggiungere commenti o giudizi.