Eleonora Palmieri condivide il suo personale ricordo dell’incidente a Crans-Montana, descrivendo il fuoco e le paure vissute quella notte. Dopo l’esperienza traumatica, ora si trova in un ospedale di Rimini, dove si sente più sicura, anche se le emozioni e le paure persistono. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulla resilienza umana di fronte a situazioni estreme.

Rimini, 20 gennaio 2026 – “Di notte ho ancora paura, ma questa camera d’ospedale è diventata un po’ come la mia casa ormai. E il mio pensiero va sempre a loro”. Loro sono le vittime della notte di Capodanno al Constellation di Crans-Montana, dove nella strage che si è compiuta all’interno del bar discoteca (per cui sono stati arrestati i coniugi Moretti, proprietari del locale) sono morte 40 persone. Tra i feriti a seguito dell’incendio – oltre cento – c’è anche Eleonora Palmieri, 29enne veterinaria di Cattolica, che dal suo letto d’ospedale del Centro ustioni del Niguarda a Milano (dove sono stati portati in elicottero gli italiani sopravvissuti e dove lei è ricoverata da 20 giorni) racconta l’inferno che ha passato in Svizzera, dove si trovava assieme al fidanzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parla Eleonora Palmieri dopo l’inferno di Crans-Montana: “Ho visto il fuoco risalire le scale, non so come mi sono salvata. Di notte ho ancora paura”

Eleonora Palmieri, il post su Instagram (poi cancellato) con i momenti spensierati e l'ospedale dopo l'inferno di Crans-Montana. "Stiamo combattendo per guarire"

"Così ho salvato la mia fidanzata Eleonora dall'inferno di Crans Montana. Quei 15 minuti che hanno cambiato il nostro destino"

