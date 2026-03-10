Da quando è scomparsa il 2 marzo, Elena Rebeca Burciou, una ragazza romena di 21 anni, è al centro di un’intensa attività di ricerca nel territorio foggiano. Le autorità hanno utilizzato droni e cani addestrati per tentare di ritrovarla, mobilitando risorse e tecnologie per cercare di ritrovarla. La scomparsa ha portato a un incremento delle ricerche nella zona.

La ricerca per Elena Rebeca Burciou, ventunenne di origine romena scomparsa dal 2 marzo nel territorio foggiano, si è intensificata con l'impiego massiccio di droni e unità cinofile specializzate. La giovane, giunta in Italia per lavorare come bracciante, era abitante a Canosa di Puglia ma si spostava quotidianamente verso Foggia, dove l'allarme è stato scatenato da una compagna che non l'ha vista rientrare. L'operazione di soccorso ha mobilitato un piano provinciale interforze coordinato dalla prefettura locale, vedendo al lavoro Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza insieme ai vigili del fuoco e alla protezione civile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Elena scomparsa: droni e cani cercano la bracciante romena

