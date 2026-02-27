Tetto ingaggi in rialzo e rinnovi | ecco il possibile effetto della Champions League sul Milan

Il Milan sta pianificando di tornare in Champions League, concentrandosi su rinnovi contrattuali e aumenti del monte ingaggi. La squadra lavora anche sui ricavi e altre strategie per rafforzarsi in vista della competizione europea. La società ha annunciato di voler migliorare la rosa e ottimizzare le risorse a disposizione, senza comunicare dettagli specifici sui numeri.

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' il Milan punta alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League e punta a farlo il prima possibile. Questo perché il Diavolo avrebbe come minimo 60 milioni di euro di premi dalla UEFA. Soldi che permetterebbero alla società di pianificare un determinato tipo di investimenti. La rosa infatti andrà allungata e rinforzata. Prima di parlare del possibile budget in vista della prossima stagione il Milan vorrebbe essere sicuro di tornare in Champions League. Sulla questione rinnovi: secondo la rosea Tomori, Loftus-Cheek, Leao Bartesaghi e Pulisic saranno approfonditi a tempo debito. Tutti però vorrebbero restare a Milanello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

