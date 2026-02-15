S e non siete ancora pronte a affrontare il rapporto con vostro padre, se esitate e non sapete decidervi a fare quel passo, potete affidarvi al tocco magistrale di Joachim Trier, sceneggiatore e regista di Sentimental Value, film candidato a otto premi Oscar. Troppo pochi a confronto del pluricandidato Sinners, di cui nel tempo ricorderemo forse solo la danza dei vampiri. A Cannes sfila Elle Fanning per il film “Sentimental value”, in corsa per la Palma d’Oro X Leggi anche › “Sentimental Value” di Joachim Trier: la recensione di Paolo Mereghetti Cullate dal ritmo del regista norvegese, passando attraverso sguardi, silenzi e dialoghi magnifici, ricostruirete il difficile rapporto tra due figlie e il padre, andato via di casa troppo presto, correndo dietro a una carriera da regista, culminata in un unico film di successo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Troppo spesso la figura problematica del padre, quando non è stata elaborata nel tempo, viene rimossa, come accade nel film "Sentimental Value"

Il nuovo film di Joachim Trier,

