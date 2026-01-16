Gli arbitri di Serie A e B si sono incontrati al Centro Tecnico Federale di Coverciano per il primo raduno dell’anno. L’appuntamento, organizzato dalla Commissione presieduta da Gianluca Rocchi, ha rappresentato un momento di confronto e aggiornamento professionale, fondamentale per il miglioramento delle competenze e la preparazione alle prossime sfide di campionato.

Primo raduno dell’anno per gli arbitri di Serie A e B. I direttori di gara si sono ritrovati al Centro Tecnico Federale di Coverciano per lo stage tradizionale organizzato dalla Commissione presieduta da Gianluca Rocchi. L’incontro, della durata di due giorni, ha previsto riunioni tecniche, allenamenti sul campo e test atletici, fondamentali per prepararsi alla seconda parte del Campionato. Ansa ci riporta alcune delle dichiarazioni rilasciate ai vertici dell’Aia (Associazione italiana arbitri). Non è sempre colpa degli arbitri. A Coverciano sono intervenuti anche i due vicepresidenti Aia Francesco Massini (vicario) e Michele Affinito (a fare le veci del n. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gli arbitri: «Troppo spesso diventiamo parafulmini di tutto» (Ansa)

