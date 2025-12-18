© Salernotoday.it - Ecoambiente presenta "Generazione R": il nuovo contest dedicato alle scuole e al terzo settore

Per il terzo anno consecutivo, EcoAmbiente ed EdA lanciano un nuovo contest dedicato alle scuole e al Terzo Settore, con lo scopo di sensibilizzare i giovani al rispetto per l'ambiente. Il progetto “Generazione R” mira a invitare bambine e bambini, ragazze e ragazzi del mondo della scuola e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Festa del Cinema, Acea presenta la rassegna cinematografica e il contest per il miglior cortometraggio dedicato all'acqua

Leggi anche: Acqua, premi alle scuole per il contest ideato da Acea

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ecoambiente presenta Generazione R - IL PROGETTO GENERAZIONE R mira a invitare bambine e bambini, ragazze e ragazzi del mondo della scuola e dell'associazionismo a realizzare azioni concrete per ... napolivillage.com