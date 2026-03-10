ecco noi gli eroi al fabbricone prima nazionale

Un’altra prima nazionale da stasera a domenica al Fabbricone: debutta Noi gli eroi di Jean-Luc Lagarce, uno spettacolo di Piccola Compagnia della Magnolia, diretto da Giorgia Cerruti e da lei interpretato insieme a Francesco Pennacchia, Anna Gualdo, Luca Serra Busnengo, Letizia Russo, Fabrizio Costella. Coprodotto dal Teatro Metastasio con il Centro Teatrale Bresciano e Tsv - Teatro Nazionale, andrà in scena alle 20.45 nei feriali, alle 19.30 sabato e alle 16.30 domenica. Lagarce scrisse questo testo per dilettare gli attori della sua compagnia, in tournée con Il malato immaginario di Molière, attingendo molti personaggi e dialoghi ai Diari di Franz Kafka. 🔗 Leggi su Lanazione.it

