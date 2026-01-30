Kid Yugi ha pubblicato il suo atteso nuovo album, Anche gli eroi muoiono, tutte le collaborazioni e il calendario dei firmacopie. Kid Yugi ha pubblicato finalmente il suo attesissimo nuovo album, Anche gli eroi muoiono. “Il bene e il male nelle epoche passate, almeno nelle arti, era due cose ben distinte. Il bene era “Beowolf” e “Grendel” era il Male. Invece, oggi è quasi tutto sfumato, non esiste più una linea retta che dice cosa è bene e cosa è male e quindi iniziano a barcollare anche i concetti di bene e male che nella storia dell’umanità sono sempre stati degli assoluti. Oggi gli idoli delle nuove generazioni non sono più chi combatte le ingiustizie o chi fa qualcosa di concreto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Kid Yugi pubblica l’album Anche gli eroi muoiono, al via i firmacopie

Approfondimenti su Kid Yugi Album

Kid Yugi presenta il suo terzo album in studio, intitolato

Milano, il rapper presenta il suo nuovo album

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Kid Yugi - Anche Gli Eroi Muoiono [Album Trailer]

Ultime notizie su Kid Yugi Album

Argomenti discussi: Il rap di Kid Yugi: Apro la finestra, vedo l’Ilva e mi incazzo. Mi ispirano Pavese e Dostoevskij; Kid Yugi presenta Anche gli eroi muoiono: album, documentario e installazione urbana a Milano; Kid Yugi racconta il suo nuovo album, Anche gli eroi muoiono: Nessuno può essere un idolo; Kid Yugi racconta il suo nuovo album Anche gli eroi muoiono.

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album ANCHE GLI EROI MUOIONOKid Yugi, tra gli artisti rap più ascoltati in Italia e già autore di successi da record, pubblica il suo attesissimo nuovo album Anche gli eroi muoiono, un progetto che si preannuncia come uno dei ... megamodo.com

Recensione: KID YUGI – Anche gli eroi muoionoAnche gli eroi muoiono non è un disco da consumo rapido ma un dispositivo critico che osserva il presente mentre implode. Kid Yugi mette in scena un’epica negativa, dove successo, potere e identità ... newsic.it

Kid Yugi ha presentato a Milano Anche Gli Eroi Muoiono e la bara in copertina non è estetica “dark” messa lì a caso: è un’idea precisa, quasi una dichiarazione di intenti. Tra deumanizzazione, rumore dell’epoca digitale, paradossi, finta meritocrazia e riferime - facebook.com facebook

«Genesi e ascesa di un anti-idolo»: a Taranto il docufilm sul rapper di Kid Yugi x.com