L’Europa al bivio dei continenti Ecco perché la Storia non la fanno gli eroi e bisogna prepararsi

L’Europa si trova oggi a un momento di transizione, un crocevia tra continenti e culture. La storia non è fatta solo dagli eroi, ma anche dalle scelte quotidiane e dai cambiamenti graduali. Come osservava Jean Monnet, spesso si comprende la rilevanza di un momento solo attraverso la crisi. È importante quindi prepararsi e riflettere sulle sfide attuali per costruire un futuro consapevole e stabile.

Roma, 7 gennaio 2025 – Jean Monnet scrisse nelle sue Memorie che “gli uomini accettano il cambiamento solo nella necessità, e vedono la necessità solo nella crisi”. L’osservazione risale al 1976, ma descrive la condizione attuale dell’Europa. Nell’aprile 2024, Enrico Letta ha consegnato al Consiglio Europeo un rapporto dal titolo eloquente: Much More than a Market. L’analisi: il mercato unico, dopo trent’anni, non basta più. Servono integrazione nella difesa, nell’ energia, nelle telecomunicazioni, nella finanza. Serve, in sostanza, fare politica insieme. Le ultime settimane hanno offerto una sequenza di eventi che non sono cronache sparse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

