L’Europa al bivio dei continenti Ecco perché la Storia non la fanno gli eroi e bisogna prepararsi

L’Europa si trova oggi a un momento di transizione, un crocevia tra continenti e culture. La storia non è fatta solo dagli eroi, ma anche dalle scelte quotidiane e dai cambiamenti graduali. Come osservava Jean Monnet, spesso si comprende la rilevanza di un momento solo attraverso la crisi. È importante quindi prepararsi e riflettere sulle sfide attuali per costruire un futuro consapevole e stabile.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.