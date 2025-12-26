La Cina alza il livello dello scontro sulle armi a Taiwan

Pechino ha annunciato nuove sanzioni contro aziende e individui statunitensi del settore della difesa in risposta alle recenti vendite di armi americane a Taiwan. La decisione, comunicata oggi dal ministero degli Esteri cinese, colpisce venti società e dieci dirigenti ritenuti coinvolti nei programmi di fornitura militare all'isola. Le misure prevedono il congelamento di eventuali asset in Cina, il divieto di ingresso nel Paese per le persone sanzionate e l'interruzione di qualsiasi rapporto commerciale o cooperazione con entità cinesi. Si tratta di un pacchetto di sanzioni ampio, che segue uno schema ormai consolidato nella risposta cinese alle iniziative militari statunitensi legate a Taiwan.

