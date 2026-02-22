L' Iran contrattacca e alza il livello dello scontro con l' Ue | la risposta alla lista nera

L'Iran ha inserito le forze navali e aeree dell’UE nella sua lista nera, reagendo alla decisione del Consiglio europeo di etichettarle come terroristiche. La mossa mira a minare le restrizioni imposte dall’Europa e a rafforzare la propria posizione nel conflitto diplomatico. Fonti ufficiali iraniane affermano che questa azione mira a difendere la sovranità nazionale contro le “ingiustificate” sanzioni. La tensione tra Teheran e Bruxelles continua a salire, alimentando un clima di crescente incertezza.

L'Iran ha designato le “forze navali e aeree” degli Stati membri dell'Unione Europea come organizzazioni terroristiche, in risposta a quella che definisce una decisione “illegale e ingiustificata” adottata giovedì dal Consiglio europeo. Bruxelles ha infatti inserito il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) nella lista delle organizzazioni terroristiche, in seguito all'intesa raggiunta dal Consiglio Affari Esteri il 29 gennaio. “La decisione dei governi dell'UE è contraria ai principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite”, si legge in una dichiarazione del ministero degli Esteri iraniano, citata dall'agenzia Irna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

