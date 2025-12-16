Calcio Eccellenza Toscana Mazzola Pezzatini | Ottimo materiale su cui lavorare Preso Skerma

Nel calcio Eccellenza toscana, il Mazzola ha iniziato con un pareggio a reti bianche contro Castiglion Fiorentino, segnando l’esordio in panchina di mister Pezzatini. L’allenatore ha sottolineato di aver trovato un buon materiale su cui lavorare, mentre la squadra ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive, ottenendo un risultato positivo in avvio di stagione.

Per il Mazzola l'esordio in panchina di mister Pezzatini (nella foto) è coinciso con un pari a reti bianche a Castiglion Fiorentino che ha interrotto la serie nera di tre ko consecutivi. Dopo la gara l'ex tecnico della Sinalunghese nonché anche vice di Negro nella Primavera dell'Acr Siena, ha parlato della prestazione dei suoi. "E' stata una sfida molto difficile come me la aspettavo del resto – dice Pezzatini – in cui però abbiamo comunque creato diverse occasioni da gol per portala a casa, alcune delle quali piuttosto nitide. Però sono partite che poi rischi di perdere ma ho visto grande maturità nei ragazzi nel volere portare a casa un risultato positivo.

