Giovanni Franzoni la dedica dopo il primo podio in Coppa del Mondo | Questa è per Matteo Franzoso ci ha guardato da lassù Scierò con lui per tutta la vita Ho trasformato la tristezza in cattiveria agonistica
Chi è lo sciatore azzurro che è salito sul terzo gradino del podio nel SuperG in Val Gardena e in lacrime ha ricordato il compagno di squadra che ha perso la vita in allenamento lo scorso settembre in Cile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Il ceco Jan Zabystran ha vinto a sorpresa con il pettorale n°29 il Super G in Val Gardena con il tempo di 1.24.86 e diventa il primo atleta del suo paese a conquistare un successo in Coppa del mondo. Sul podio chiude uno straordinario Giovanni Franzoni, t - facebook.com facebook
#FISalpine WCup #ValGardena SG M 1 Jan #Zabystran 1:24.86 2 Marco Odermatt +0.22 3 Giovanni #Franzoni +0.37 4 Nils Allegre +0.44 5 Matthieu Bailet +0.47 #sci #ski #skiing x.com
