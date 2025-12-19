Chi è lo sciatore azzurro che è salito sul terzo gradino del podio nel SuperG in Val Gardena e in lacrime ha ricordato il compagno di squadra che ha perso la vita in allenamento lo scorso settembre in Cile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giovanni Franzoni, la dedica dopo il primo podio in Coppa del Mondo: «Questa è per Matteo Franzoso, ci ha guardato da lassù. Scierò con lui per tutta la vita. Ho trasformato la tristezza in cattiveria agonistica»

Leggi anche: Giovanni Franzoni dedica speciale in SuperG e le lacrime per Franzoso: “Scierò per lui tutta la vita”

Leggi anche: Commovente Franzoni: dedica a Franzoso il suo primo podio in Coppa del Mondo nel Super-G della Val Gardena

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Franzoni da brividi: rivivi la dedica commovente per Franzoso; Giovanni Franzoni terzo in Val Gardena nel super G in Coppa del mondo, vince Jan Zabystran • Risultati Sci Alpino oggi; Franzoni conquista il primo podio e lo dedica a Franzoso, morto in Cile durante un allenamento; Franzoni cuore d'oro: Podio per Franzoso, nella vita bisogna crederci.

Commovente Franzoni: dedica a Franzoso il suo primo podio in Coppa del Mondo nel Super-G della Val Gardena - G della Val Gardena, sulla mitica Saslong, conquistando il primo podio della sua carriera in Coppa del Mondo. ilfattoquotidiano.it