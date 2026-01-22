Gli altri risultati Sant’Agostino travolto Mesola ko Sorride la Comacchiese

In questa giornata di calcio, la capolista Mezzolara torna alla vittoria, conquistando un'importante trasferta a San Piero in Bagno. La Spal invece pareggia senza reti contro il Fratta Terme, mentre Sant’Agostino e Mesola subiscono rispettivamente una sconfitta e una vittoria. Sono questi i principali risultati che caratterizzano il fine settimana nel campionato locale.

Se la Spal non va oltre il pareggio a reti inviolate col Fratta Terme, la capolista Mezzolara – fermata sull'1-1 domenica scorsa allo Spazzoli – torna a fare la voce grossa espugnando di misura San Piero in Bagno. La squadra di Zecchi va a segno nel primo tempo con Fabretti e nella ripresa con Molossi, rendendo inutile la rete di Braccini nel finale per il definitivo 1-2. Un successo pesante quello ottenuto sul campo di una Sampierana in caduta libera, che permette al Mezzolara di allungare a +4 sulla Spal. Peraltro, ora Iglio e compagni devono anche fare attenzione a quello che accade alle proprie spalle, perché superando il Solarolo con una rete di Selleri nel finale, il Medicina Fossatone consolida il terzo posto portandosi a sole due lunghezze dai biancazzurri, in attesa di affrontarli domenica prossima al Mazza.

