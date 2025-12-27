Spal nessuno fa il vuoto Anche Lucchese Fermana e Alessandria costrette a un testa a testa per la D
La pausa invernale offre la possibilità di tracciare un bilancio del rendimento della Spal confrontandolo con quello dei club impegnati negli altri campionati di Eccellenza. La quinta categoria per importanza del calcio italiano, la più rilevante a livello regionale, è suddivisa in 28 gironi, ai quali partecipano un esercito di 475 squadre. Ebbene, con una media di due punti a partita (la formazione di Di Benedetto ne ha ottenuti 34 in 17 giornate), Iglio e compagni occuperebbero il primo posto soltanto in quattro gironi su 28. E soltanto in due casi – nei tornei di Marche e Sardegna – sarebbero solitari in vetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Spal, nessuno fa il vuoto. Anche Lucchese, Fermana e Alessandria costrette a un testa a testa per la D.
Spal, nessuno fa il vuoto. Anche Lucchese, Fermana e Alessandria costrette a un testa a testa per la D - A differenza dei biancazzurri, la Lucchese ha passato il Natale al primo posto, seppur in compagnia dello Zenith Prato, con un bottino di 32 punti in 16 gare. msn.com
Lucchese-Spal 2-3, tante emozioni ma rossoneri a bocca asciutta - Lucca, 10 gennaio 2025 – E’ la Spal che fa festa al Porta Elisa e porta a casa tre punti fondamentali nella lotta salvezza. lanazione.it
Serie C 2025/2026: Lucchese, SPAL e Brescia escluse, Pro Patria e Caldiero Terme riammesse - Non resta che attendere l’ultimo atto, quello del play out di serie B tra Salernitana e Sampdoria per avere un quadro completo delle squadre che parteciperanno al prossimo campionato di serie C. lanazione.it
