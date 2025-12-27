Spal, nessuno fa il vuoto. Anche Lucchese, Fermana e Alessandria costrette a un testa a testa per la D.

La pausa invernale offre la possibilità di tracciare un bilancio del rendimento della Spal confrontandolo con quello dei club impegnati negli altri campionati di Eccellenza. La quinta categoria per importanza del calcio italiano, la più rilevante a livello regionale, è suddivisa in 28 gironi, ai quali partecipano un esercito di 475 squadre. Ebbene, con una media di due punti a partita (la formazione di Di Benedetto ne ha ottenuti 34 in 17 giornate), Iglio e compagni occuperebbero il primo posto soltanto in quattro gironi su 28. E soltanto in due casi – nei tornei di Marche e Sardegna – sarebbero solitari in vetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

