Caricato e colpito al petto da un capriolo morto un uomo nella Bergamasca | era in sella alla sua mountain bike

Un uomo di 64 anni è morto nella Bergamasca dopo essere stato colpito al petto da un capriolo mentre pedalava sulla sua mountain bike nei pressi di Pontida. L’incidente è avvenuto in un’area di campagna, dove il ciclista si trovava mentre percorreva il percorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Un 64enne ha perso la vita dopo essere stato colpito da un capriolo mentre pedalava in sella alla sua mountain bike nei pressi di Pontida, un comune in provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Colpito da un capriolo mentre è in bici: morto sul colpoTragedia questa mattina, domenica 1 marzo, nei boschi sopra Pontida, in provincia di Bergamo.

Leggi anche: Tragedia nei boschi del Canto: uomo muore in bici colpito da un capriolo

Tutti gli aggiornamenti su Caricato.

Discussioni sull' argomento Il ragazzino colpito dall'Idf, il mancato soccorso, la morte: perché nessuno è intervenuto?; Colpisce l'ex convivente, lo manda all'ospedale con un taglio all'addome; Soldati israeliani sparano a un 14enne in Cisgiordania e lo lasciano morire dissanguato: la Bbc pubblica il video; Ragazzo palestinese colpito e lasciato morire dissanguato dall’Idf, Bbc pubblica video shock.

Capriolo lo carica e lo colpisce al petto, muore uomo in mountain bike(ANSA) - BERGAMO, 01 MAR - Mentre pedalava in sella alla sua mountain bike è stato colpito da un capriolo ed è caduto a terra, morendo sul colpo. Il tragico incidente è avvenuto questa mattina, attorn ... msn.com

Oggi per la prima volta caricato con Evdc associando una Postepay... funziona alla grande - facebook.com facebook