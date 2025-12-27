Tragico schianto nella notte a Ragusa | muore a 19 anni Flavio Dimartino i sogni e il test superato

Lo schianto all’alba: la strada si trasforma in una trappola mortale. Un impatto devastante, avvenuto nel cuore della notte, ha spezzato la vita di Flavio Dimartino, 19 anni, a Ragusa. Erano circa le 4:15 del mattino del 27 dicembre quando la sua Lancia Y si è scontrata frontalmente con un’Alfa Romeo Mito lungo la strada provinciale 60, in contrada Cisternazzi, a pochi chilometri dall’ospedale Giovanni Paolo II. Un urto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma per il giovane non c’era già più nulla da fare. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dalle lamiere, mentre il personale sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

